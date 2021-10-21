Путин: Человечество переживает цивилизационный кризис

Президент России Владимир Путин считает, что кризис, с которым столкнулся сейчас мир, носит концептуальный и даже цивилизационный характер. Многие подходы и принципы человечеству придется пересмотреть, но при этом - побороться за подлинные ценности.

В четверг глава государства выступил на заседании клуба "Валдай".

"В последние десятилетия многие вспоминают китайскую поговорку, китайский народ мудрый, у него много мыслителей и много всяких ценных мыслей, которыми мы и сегодня можем воспользоваться, одна из них, как известно: "Не дай Бог жить в эпоху перемен", - сказал российский лидер в начале своего выступления. - Но мы в ней уже живем, хотим мы того или нет, и перемены эти все глубже, все фундаментальнее".

Владимир Путин напомнил также, что понятие "кризис" по-китайски обозначается двумя иероглифами - "опасность" и "возможность". И призвал не только осознавать опасности, но и помнить о возможностях, "которые нельзя упустить". "Тем более, что кризис, с которым мы имеем дело, концептуальный, даже цивилизационный", - считает президент РФ.

По сути это кризис подходов, принципов, определяющих существование человека на земле. "И нам все равно придется их серьезно переосмысливать", - отметил Путин. При этом он выразил убеждение, что "за подлинные ценности придется побороться, отстаивая их всеми силами".