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21.10.2021 18:20
Рубрика: Власть

Путин: Человечество переживает цивилизационный кризис

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин считает, что кризис, с которым столкнулся сейчас мир, носит концептуальный и даже цивилизационный характер. Многие подходы и принципы человечеству придется пересмотреть, но при этом - побороться за подлинные ценности.
Фото: ТАСС/ youtube.com Фото: ТАСС/ youtube.com
Фото: ТАСС/ youtube.com

В четверг глава государства выступил на заседании клуба "Валдай".

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Видеотрансляция: Путин принимает участие в заседании клуба "Валдай"

"В последние десятилетия многие вспоминают китайскую поговорку, китайский народ мудрый, у него много мыслителей и много всяких ценных мыслей, которыми мы и сегодня можем воспользоваться, одна из них, как известно: "Не дай Бог жить в эпоху перемен", - сказал российский лидер в начале своего выступления. - Но мы в ней уже живем, хотим мы того или нет, и перемены эти все глубже, все фундаментальнее".

Владимир Путин напомнил также, что понятие "кризис" по-китайски обозначается двумя иероглифами - "опасность" и "возможность". И призвал не только осознавать опасности, но и помнить о возможностях, "которые нельзя упустить". "Тем более, что кризис, с которым мы имеем дело, концептуальный, даже цивилизационный", - считает президент РФ.

По сути это кризис подходов, принципов, определяющих существование человека на земле. "И нам все равно придется их серьезно переосмысливать", - отметил Путин. При этом он выразил убеждение, что "за подлинные ценности придется побороться, отстаивая их всеми силами".

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