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21.10.2021 21:15
Рубрика: Власть

Путин: Я не думаю о своей роли в истории, это мешает работать

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин рассказал на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что рассуждения о своей роли в истории мешают принимать решения.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Видеотрансляция: Путин принимает участие в заседании клуба "Валдай"

"Я не думаю, о своей роли в истории. Как только начнешь об этом задумываться, надо заканчивать работу, потому что это начинает мешать принимать решения. Говорю абсолютно искренне. Как только начинаешь думать, "что скажет княгиня Марья Алексевна", все, пиши пропало, шило в стенку лучше и заканчивать активную производственную деятельность", - сказал он, отвечая на вопрос одного из участников встречи об успехах и неудачах президентства.

Говоря о том, что ему удалось сделать за годы пребывания на посту, Путин назвал сокращение уровня бедности, восстановление промышленности, в том числе - оборонной, унификацию регионального законодательства и борьбу с международным терроризмом. Последнее, подчеркнул он, стало возможным не благодаря его усилиям, а благодаря мужеству и воле российского народа.

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