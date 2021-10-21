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21.10.2021 20:00
Рубрика: Власть

Путин: Медведчука пытаются привлечь к ответственности за политическую позицию

Текст: Галина Мисливская

Президент РФ Владимир Путин считает, что лидер украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук подвергается преследованиям за свои политические взгляды и стремление наладить отношения с соседними государствами. Такое мнение он высказал в четверг, отвечая на вопросы участников международного дискуссионного клуба "Валдай".

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Видеотрансляция: Путин принимает участие в заседании клуба "Валдай"

"Что касается Медведчука. Его пытаются привлечь к уголовной ответственности за государственную измену. За что? Он украл какие-то секреты? Тайно их передал? Нет", - сказал он.

По мнению президента, украинского политика преследуют "за его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны для самой Украины".

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