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21.10.2021 19:20
Рубрика: Власть

Путин назвал энергокризис в Европе следствием неработающего капитализма

Текст: Татьяна Замахина
Нынешняя модель капитализма себя исчерпала, убежден президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на заседании международного клуба "Валдай". Проявление капитализма, который, по словам российского лидера, не работает, сейчас наблюдается на энергетических рынках.

Капитализма - это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, однако эта модель исчерпала себя, констатировал Владимир Путин. По его словам, в рамках этой модели больше нет выхода из "клубка все более запутанных противоречий".

Фото: kremlin.ru
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Президент подчеркнул, что даже в самых богатых странах и регионах материальные блага распределяются сейчас чрезвычайно неравномерно, что ведет к все более усугубляющемуся неравенству.

Проявление "капитализма, который не работает", сейчас наблюдается на энергетических рынках, убежден Владимир Путин. В связи с этим президент напомнил, что нынешняя цена газа в Европе уже превысила 1 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м. при рыночном регулировании.

"Готовых рецептов нет", - заявил президент, отвечая на вопрос модератора об альтернативных направлениях вместо современной модели капитализма.

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