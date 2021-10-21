Путин назвал энергокризис в Европе следствием неработающего капитализма

Капитализма - это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, однако эта модель исчерпала себя, констатировал Владимир Путин. По его словам, в рамках этой модели больше нет выхода из "клубка все более запутанных противоречий".
Президент подчеркнул, что даже в самых богатых странах и регионах материальные блага распределяются сейчас чрезвычайно неравномерно, что ведет к все более усугубляющемуся неравенству.
Проявление "капитализма, который не работает", сейчас наблюдается на энергетических рынках, убежден Владимир Путин. В связи с этим президент напомнил, что нынешняя цена газа в Европе уже превысила 1 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м. при рыночном регулировании.
"Готовых рецептов нет", - заявил президент, отвечая на вопрос модератора об альтернативных направлениях вместо современной модели капитализма.