Путин назвал условия нормализации ситуации в Афганистане

Нормализация ситуации в Афганистане невозможна без восстановления экономики этой страны, убежден президент РФ Владимир Путин.

"Для того, чтобы нормализация происходила нужными темпами, конечно, нужно помогать Афганистану восстанавливать экономику", - заявил глава государства на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Но первоочередная задача афганских властей - избавиться от террористических группировок в стране, считает президент РФ.

"К сожалению, там сохраняется присутствие группировок, в том числе ИГИЛ​​​. Есть уже жертвы среди движения "Талибан" (запрещено в РФ - прим.ред), которое в целом, мы видим примеры, старается как-то избавиться от этих радикальных элементов. Для нас: и для России, и для Китая это очень важно", - сказал Владимир Путин.