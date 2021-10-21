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21.10.2021 20:07
Рубрика: Власть

Путин об Украине: Это тупик, и я не очень понимаю, как из него выйти

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин назвал тупиковой ситуацию на Украине, где группа людей присвоила себе лавры победителей в борьбе за независимость и правит в страной, жестко подавляя оппонентов. Такое мнение он высказал, отвечая на вопросы участников международного дискуссионного клуба "Валдай".

Фото: kremlin.ru
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Глава российского государства обеспокоен тем, что сторонникам налаживания отношений с Россией в Киеве "голову не дают поднять". "Кого-то просто убивают прямо на улицах, а кого-то изолируют. То есть складывается впечатление, что легальными способами украинскому народу не дают и не дадут сформировать такие органы власти, которые отвечали бы напрямую интересам украинского народа", - отметил он.

По словам Путина, украинцы даже боятся отвечать на вопросы социологов, поскольку "небольшая группа людей присвоила себе лавры победителей в борьбе за независимость" и руководит Украиной вне зависимости от фамилии действующего президента. Российский лидер подчеркнул, что под давлением этой группы даже выходцы с юго-востока Украины, попадая в руководство страны, меняют свою позицию на противоположную вопреки ожиданиям народа.

"И по сути это тупик. И я не очень понимаю, как из него можно выйти", - признался Путин. "Посмотрим, что будет происходить на внутриполитической сцене Украины в ближайшее время. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы эти отношения выстроить", - добавил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Отношения России и Украины

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