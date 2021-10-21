Путин ответил на вопрос о начале поставок по "Северному потоку-2"

Поставки по "Северному потоку-2" могут начаться на следующий день после получения разрешения регулятора ФРГ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Путину задали вопрос, может ли Россия поставить дополнительные объемы газа на рынок Европы. Президент ответил утвердительно.

Он уточнил, что в середине декабря завершится заполнение газом второй нитки "Северного потока-2".

Президент также отметил, что газ, который "Газпром" поставляет в Европу по долгосрочным контрактам, обходится странам Евросоюза в четыре раза дешевле, чем приобретенный на спотовом рынке. "Не на какие-то проценты, а в четыре раза. И "Газпром" сверхприбыли не получает", - подчеркнул глава государства.

"Мы не плачем по этому поводу, - пояснил Путин, - потому что мы заинтересованы в долгосрочных контрактах, в долгосрочных взаимных обязательствах, и тогда мы обеспечиваем возможность инвестирования в добычу и обеспечиваем необходимые объемы для наших потребителей. Стабильно и надежно".