Путин пообещал усовершенствовать закон об иноагентах

Закон об иностранных агентах будет совершенствоваться, заявил президент России Владимир Путин.

На пленарной сессии клуба "Валдай" с участием президента главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов высказал мнение, что критерии отнесения СМИ или физических лиц к иноагентам слишком размыты, например, среди них есть "получение организационно-методической помощи".

"Дело не в позиции того или иного общественного деятеля, либо то или иной общественной организации, либо средства массовой информации... Этот закон не запрещает иметь свое собственное мнение по какому-то либо вопросу. Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности, вот о чем речь", - ответил Путин на реплику Муратова.

Он обратил внимание на то, что закон не запрещает проводить эту деятельность дальше. "Просто эти деньги, которые получаются из-за кордона, из-за бугра, должны быть окрашены. И российское общество должно знать, что да, человек вот такую-то позицию формулирует, так-то он относится к внутриполитическим процессам, но он получает деньги из-за границы. Это право российского общества", - подчеркнул глава государства.

На сравнение со стороны Муратова статуса иноагента и клейма на плече у Миледи из романа Александра Дюма "Три Мушкетера", Путин отметил, что никакого приговора действительно нет. "Вот с Миледи был приговор, ей башку отрубили, а здесь никто ничего не рубит, как работали, так дальше и работаете", - добавил он.

Владимир Путин согласился с тем, что от размытости критериев отнесения к статусу иноагента надо уходить.

"Мы посмотрим еще раз, это я вам обещаю, эти размытые критерии. Мои знакомые говорили мне: вот мы занимаются благотворительной деятельностью, нас подводят к тому, что мы иноагенты. Я знаю, и на Совете по правам человека об этом тоже коллеги говорят, и я постоянно даю такие поручения в администрацию президента и депутатам Госдумы, чтобы возвращались и возвращались, совершенствовали инструмент и ни в коем случае не злоупотребляли им", - заверил он.

Отвечая на вопрос модератора дискуссии Федора Лукьянова, нет ли вероятности, что СМИ будут записываться в иностранные агенты "ковровым образом", президент заявил, что этого нет и не будет. "Мне кажется, опасность этого сильно преувеличена", - добавил он.