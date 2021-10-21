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21.10.2021 21:30
Рубрика: Власть

Путин предупредил об угрозе полного взаимного уничтожения

Текст: Татьяна Замахина

Президент РФ Владимир Путин на Валдайском форуме заявил, что на ядерных державах лежит огромная ответственность, ведь существует угроза полного взаимного уничтожения.

Так президент ответил на вопрос об угрозе новой мировой войны.

"В этих условиях о третьей мировой войне говорить бессмысленно, но существует все-таки угроза полного взаимного уничтожения, не будем об этом забывать", - сказал Путин на Валдайском форуме. Он напомнил об огромной ответственности за ядерное оружие.

Ранее на том же форуме президент уже размышлял на тему войны: по его словам, после победы одной страны над другой она не прекращается, а лишь меняет форму. "Условный победитель, как правило, не хочет или не может обеспечить мирное строительство, а только усугубляет хаос и углубляет опасный для мира вакуум", - заявил президент.

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