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21.10.2021 19:16
Рубрика: Власть

Путин прокомментировал слова Эрдогана о победителях Второй мировой

Президент России Владимир Путин не согласился с мнение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что судьба человечества сейчас зависит от "горстки" стран, одержавших победу во Второй мировой войне и входящих в число постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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"Нет", - ответил на соответствующий вопрос Путин в ходе заседания международного клуба "Валдай" в Сочи.

При этом он пояснил, что понимает причины заявления Эрдогана. Президент предположил, что его коллега хочет, чтобы и Турция стала постоянным членом Совбеза ООН. "Но это не нам, не России решать - это нужно решать в ходе консенсуса при определении и окончательном решении вопросов подобного рода", - цитирует Путина ТАСС.

В то же время РИА Новости приводит слова президента о том, что при реформировании ООН "нельзя суетиться", хотя и признал, что надо подумать, как сделать организацию "более сбалансированной". Ведь, по его словам, Китай уже обогнал США по покупательной способности, быстро развивается экономика Индии, "нужно подумать об Африке, Бразилии".

Кроме того, Путин констатировал, что, если разрушить право вето, - ООН "умрет в тот же день", превратившись "в Лигу наций, площадку для дискуссий, Валдайский форум номер два".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Российско-турецкие отношения Реформа ООН

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