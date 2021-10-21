Путин проведет большую пресс-конференцию

Президент встретится с журналистами на большой пресс-конференции в конце года.

"Ежегодная пресс-конференция планируется", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "С форматом определимся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации", - пояснил он.

"Ориентируемся на декабрь", - сказал РИА Новости Песков. С другими мероприятиями, например, Прямой линией, на этот раз пресс-конференцию совмещать не будут. "В этом году уже была Прямая линия", - напомнил пресс-секретарь президента.