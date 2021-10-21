Путин рассказал, почему он против обязательной вакцинации от COVID-19

Любое обязательное требование можно обойти, в случае с вакцинацией лучше действовать не принуждением, а убеждением, объяснять, что "между струйками дождя" проскользнуть не удастся и лучше привиться, чем заболеть. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из участников дискуссионного клуба "Валдай" о том, что делать с низкими темпами вакцинации от коронавируса в России.

Глава государства напомнил, что закон позволяет вводить те или иные препараты в национальный календарь прививок для отдельных категорий пациентов и по рекомендации врачей. Но сам он не поддерживает идею принудительной вакцинации. "Почему? Потому что любое навязанное решение можно обойти. Ну, будут справки покупать", - объяснил он свою позицию.

По мнению Владимира Путина, "не навязывать нужно, а убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь". "Есть только два варианта развития событий почти для каждого человека: или переболеть, или вакцинироваться, и между струйками дождя проскользнуть не удастся", - считает президент.

Он добавил, что нужно повышать уровень доверия к действиям государства, доказывать, показывать на примерах. "Надеюсь, у нас это будет получаться", - заключил Путин.