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21.10.2021 21:28
Рубрика: Власть

Путин связал достижение углеродной нейтральности с энергосбережением

Текст: Дмитрий Гончарук
Достижении мер по углеродной нейтральности связано с реализацией планов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения, заявил президент России Владимир Путин.

На заседании международного клуба "Валдай" в Сочи британский политолог Ричард Саква поинтересовался у Путина, готова ли Россия взять на себя лидирующую роль в рамках обсуждения вопросов изменения климата.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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"Конечно же, нужно стремится к тому, чтобы решать сверхзадачи, но надо исходить из реалий. Об этом было сказано публично: к 2060 году мы намерены выйти на углеродную нейтральность, мы делаем это".

Он отметил, что уже сейчас энергобаланс России более "зеленый", чем во многих других индустриально развитых странах мира: 86% в нем состоит из атомной генерации, гидрогенерации, газовой генерации и возобновляемых источников. В США этот показатель составляет 77%.

"Разве это не лидерство? Оно уже таковым является, но, конечно, мы понимаем, что этого недостаточно. У нас температура повышается еще быстрее, чем в среднем в мире, а на Севере еще больше, чем в среднем по России", - подчеркнул глава государства.

Что касается в целом углеродной нейтральности, то надо иметь в виду, что 45% от выбросов уже поглощаются, обратил внимание Путин. "В этой связи мы будем настаивать на том, чтобы учитывать наши возможности по поглощению", - добавил он.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Кроме того, по мнению президента, большие резервы для решения этой задачи связаны с реализацией планов в сфере ЖКХ и энергосбережения. "Вот здесь нам явно совершенно есть над чем поработать, и нужно поработать", - подчеркнул президент.

"В целом ведь нам нужна не просто механическая реализация кем-то заданных мер, а нам нужен результат. Мы намерены абсолютно прозрачно и честно над этим результатом работать. Только мне бы очень не хотелось, чтобы борьба за сохранение природы, нужных параметров по климату превратилась в какой-то скрытый инструмент конкурентной борьбы на мировых рынках. Вот это плохо, это подорвало бы доверие к тому, что мы делаем во имя будущего человечества", - резюмировал Владимир Путин.

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