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21.10.2021 20:05
Рубрика: Власть

Брянская область введет QR-коды с 15 ноября

Текст: Антон Валагин (Брянск)

Брянские власти сообщили о введении с 15 ноября QR-кодов для входа в торговые центры, зрелищные учреждения, кафе и рестораны, гостиницы, парикмахерские, салоны красоты, сауны, плавательные бассейны и иные спорткомплексы.

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С той же даты проведение банкетов и других торжеств в кафе и ресторанах ограничено 30 участниками, а заведения общественного питания имеют право работать лишь до 23 часов. На зрелищных, публичных и прочих массовых мероприятиях имеют право присутствовать не более 50 человек.

- Граждане от 60 лет и старше обязаны соблюдать режим самоизоляции, - рассказали в региональном оперштабе.

По данным на 21 октября в Брянской области зарегистрировано 71805 заболевших COVID-19, суточный прирост составил 377 человек. 65179 заболевших выздоровели, 1704 скончались. 413056 жителей региона сделали прививку от коронавируса.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Пандемия коронавируса COVID-19

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