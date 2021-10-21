К тамбовскому вице-губернатору пришли с обыском

Полиция проводит обыск в служебном кабинете главы администрации Тамбовской области Владимира Громова. Эту информацию подтвердили в пресс-службе обладминистрации.

- Врио главы администрации в курсе ситуации. Следствию оказывается максимальное содействие, - рассказали чиновники.

Чем Громов привлек внимание правоохранителей, не сообщается. В пресс-службе УМВД по региону от комментариев отказались.

Владимир Громов работает в администрации Тамбовской области с 2004 года. Он курирует вопросы управления региональной собственностью, госзакупок и государственного технического надзора.