Каким будет после реставрации Центральный телеграф

Центральный телеграф, один из узнаваемых символов Москвы, ждет первая комплексная реставрация. Проект утвержден, поэтому работы начнутся совсем скоро. Историческим деталям вернут истинный вид, а внутренний двор впервые откроют для горожан.

Этот глобус из пластика установили в 2010 году, во время реставрации вернут металлический остекленный вариант. Фото: Сергей Михеев

Пятиэтажное здание в стиле конструктивизма на пересечении Тверской улицы и Газетного переулка построено в 1927 году по проекту архитектора Ивана Рерберга. Помимо аппаратных и общественных залов в нем находились квартиры для руководства, спальни для дежурной смены, прачечная и столовая, библиотека для сотрудников и даже ясли для детей. В нулевых годах телеграф стал использоваться как офисный центр.

"Если была необходимость что-то перестроить, делали это не задумываясь, - рассказала "РГ" Марина Руднева, председатель совета директоров компании Vos hod, которая займется реставрацией. - Наша задача - везде, где можно, максимально вернуться к тому, как все выглядело в 1927 году".

В первую очередь планируется укрепить фундамент, кладку стен, привести в порядок фасад, воссоздать металлический остекленный глобус. В главном вестибюле отреставрируют сводчатый потолок. Реставрация ждет еще одно украшение дома - часы с колоколом. Предполагалось, что установленный на крыше часовой колокол будет отбивать каждый час. Но раскатистые звуки мешали жителям соседних домов. Колокол сначала "убавили", а потом он замолчал. Реставрацию всего телеграфа, по словам Марины Рудневой, планируется завершить в 2024 году. На первых этажах разместятся магазины и рестораны, выше расположатся офисы, а на верхнем - общественное пространство со смотровой площадкой с обзором 360 градусов.

На верхнем этаже будет смотровая площадка с обзором 360 градусов