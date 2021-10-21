Липчанин украл грузовик кукурузы

Житель Липецкой области признался в краже 4,5 тонны кукурузы у предприятия, на котором работал, сообщили в УМВД по региону.

С заявлением о пропаже продукции на 30 тысяч рублей руководство хозяйства из Добровского района обратилось в полицию 10 октября. Правоохранителям не понадобилось много времени, чтобы найти сначала украденную кукурузу - она оказалась свалена на соседнем поле, - а затем и похитителя.

32-летний комбайнер обокраденного предприятия рассказал, что занимался в тот день уборкой кукурузы и решил похитить несколько тонн намолоченного зерна. Под благовидным предлогом он попросил знакомого с КамАЗом подъехать на поле, насыпал ему полный кузов и попросил отвести к себе домой. Тот заподозрил неладное и высыпал зерно на соседнем поле.

В отделе полиции комбайнер признался в краже, против него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.