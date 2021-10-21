МГУ переходит на дистанционное обучение на период с 28 октября

С 28 октября по 7 ноября студенты МГУ им. Ломоносова будут учиться дистанционно. Об этом говорится в приказе ректора МГУ Виктора Садовничего. В дни удаленки не будет привычных лекций: в это время будут проводиться консультации по подготовке к промежуточной аттестации.

Будет закрыт на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября и МГТУ им. Баумана. Деканы и заведующие кафедрами могут организовать консультации студентов, но исключительно в дистанционном формате. Обучение по основным программам в указанный период проводиться не будет.