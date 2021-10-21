Минобороны построит в Истре больничный комплекс с поликлиникой

Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента России специалисты военно-строительного комплекса возведут на территории Московской области новый больничный комплекс с поликлиникой. С просьбой о строительстве там с помощью армейских мастеров современного медучреждения к главе государства обратился губернатор региона Андрей Воробьев.

В Минобороны уточнили: многопрофильный круглосуточный стационар на 160 койко-мест появится в городском округе Истра. Общая площадь застройки превысит 17,5 тыс. квадратных метров. В этом медучреждении развернут терапевтическое, кардиологическое и травматологическое отделения, а также гинекологию, пульмонологию и реанимацию. Проектом предусмотрено создание операционного и диагностического блоков с рентгенодиагностикой, отделений медицинской реабилитации и эндоскопии. Будет и своя поликлиника. "Медицинскую помощь в стенах нового центра смогут также получить пациенты с новой коронавирусной инфекцией", - отметили в ведомстве. Сдать новое медицинское учреждение, возведенное "под ключ", военные строители планируют в мае 2022 года.

В Минобороны РФ напомнили, что с августа специалисты военно-строительного комплекса возводят новый военный госпиталь в Казани. В этом медучреждении высокотехнологичную врачебную помощь смогут получать военнослужащие, члены их семей, а также гражданское население Татарстана. "Также начато строительство гарнизонного госпиталя в городе Мирный Архангельской области. 8 октября 2021 года был заложен камень в его основании. Сдать новое медучреждение планируется до конца 2023 года", - сообщили военные.

Известно, что в прошлом году по поручению президента России Минобороны построило в различных регионах страны 30 многофункциональных медицинских центров. Эти учреждения оснастили новейшим медицинским оборудованием и техникой. "В новых госпиталях созданы все условия для качественной диагностики и лечения. Функционируют аппараты компьютерной томографии, ангио-графические и рентгенологические установки, эндоскопическое, лабораторное оборудование, аппарат магнитно-резонансной томографии", - сообщили в ведомстве.

Сказано, что помощь в новых госпиталях оказывают не только военнослужащим, но и гражданскому населению. Пациенты получают там все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции.