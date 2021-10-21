Неелова и Ярмольник сыграют в новом спектакле "203-205" в "Современнике"

Спектакль "203-205" по пьесе Нила Саймона "Калифорнийская сюита" открыл счет премьерам сезона в Московском театре "Современник". За постановку взялся Александр Жигалкин, главные роли исполнят народная артистка РСФСР Марина Неелова и актер театра и кино Леонид Ярмольник.

В пресс-службе театра рассказали, что из пьесы Саймона для постановки отобрали две истории о двух парах, оказавшихся в соседних номерах в одной из гостиниц Лос-Анджелеса. Отсюда и необычное название спектакля. "Одна чета - это неожиданно номинированная на "Оскар" немолодая голливудская актриса с мужем, а другая - простая еврейская семья, приехавшая из Филадельфии. Обе пары играют Марина Неелова и Леонид Ярмольник", - уточняет ТАСС.

Неизбежно обе пары столкнуться со множеством сложностей и препятствий, преодолеть которые им поможет только одно - сила любви. Только любящие люди могут услышать, понять и простить друг друга.

"Идея поставить "Калифорнийскую сюиту" принадлежит Леониду Ярмольнику, который вдохновил меня на эту постановку, за что я ему очень признателен. Встреча с двумя прекрасными артистами, с Мариной и Леонидом, была абсолютным счастьем. Два чудесных артиста играют очень трогательных, очень смешных персонажей, они очень драматичные, очень смешные. И когда через более чем полгода работы ты сидишь, у тебя вышибает слезу или ты смеешься, по-моему, это показатель того, что что-то там есть живое", - рассказал журналистам о работе над спектаклем режиссер Александр Жигалкин.

Леонид Ярмольник признался, что идею этого спектакля они с Мариной Нееловой вынашивали почти десять лет. "Нам показалось, что это современно, интересно зрителю, артисты прикидываются, переодеваются, то одна роль, то другая. Это же живые люди, живые судьбы, настоящее горе, настоящее счастье. Но самое главное в этом спектакле, если совсем коротко, - это любовь. Когда она есть, люди счастливы", - цитирует актера ТАСС.

Марина Неелова описала свое участие в спектакле очень лаконично - это "забавное путешествие".

Создатели спектакля намеренно перенесли действие в наши дни, отказавшись от стилистики 70-х годов прошлого века, когда пьеса была написана. Над сценическим пространством сцены трудился заслуженный художник России Александр Боровский. Музыкальное оформление выполнил композитор Александр Гершман. Особенно непросто пришлось художнику по костюмам, которому нужно было придумать сразу несколько внешних образов героев с моментальным переодеваниями. За эту работу взялась Оксана Ярмольник.

Вместе с Мариной Нееловой и Леонидом Ярмольников на сцену выйдут Татьяна Корецкая, Ульяна Лаптева, Дмитрий Смолев, Александр Хованский и Тереза Диуро.

Спектакль "203-205" можно посмотреть на Основной сцене "Современника" 21, 22 и 23 октября.