Ночь на пятницу станет самой теплой в Москве с 1948 года

Ночь на пятницу в Москве обещает стать рекордно теплой. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram.

Он рассказал, что столбик термометра предстоящей ночью достигнет отметки 10 градусов со знаком плюс. "С 1948 года не было такой теплой ночи", - подчеркнул синоптик.

Днем в пятницу, по данным Евгения Тишковца, теплая погода в столице сохранится. Будет около 11-12 градусов тепла. Однако уже в выходные подойдет холодный фронт, температура воздуха начнет стремительно падать. По ночам в этот период около 0, в воскресенье даже со слабыми заморозками. Днем в субботу ожидается +7, в воскресенье +5, а в понедельник максимум +2.

"Наступила ли это зима? Я бы так не сказал. В ближайшие две недели волновые смены холода и тепла будут преследовать столичный регион. Ни о каких устойчивых минусовых температурах речь не идет", - подчеркнул представитель Центра погоды "Фобос".

Ранее москвичей предупредили о штормовом ветре до 21 метра в секунду.