Подмосковные МФЦ и ЗАГСы переводят на удаленку

Многофункциональные центры, ЗАГСы и миграционные центры Московской области переводятся на удаленный режим работы с 28 октября по 7 ноября 2021 года. Об этом сообщает официальный Telegram-канал главы региона Андрея Воробьева.

"С 28 октября по 7 ноября 2021 года приостанавливается оказание услуг, которые требуют очного посещения, в органах государственной власти Московской области, МФЦ, миграционных центрах, ЗАГСах", - говорится в сообщении.

Отметим, что электронные государственные услуги будут предоставляться в полном объеме.