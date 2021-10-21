Просьбу Facebook отсрочить взыскание 17 млн рублей рассмотрят в понедельник

В Таганском суде на понедельник назначено рассмотрение просьбы компании Facebook Inc. отсрочить взыскание с нее приставами 17 миллионов рублей штрафа.

По сообщению пресс-службы Таганского суда, он сегодня направил судебным приставам распоряжение- взыскать административные штрафы с Facebook Inc. на 17 млн рублей. И сегодня же Facebook Inc. оперативно отправил в суд заявления об отсрочке этого исполнения.

Таганский суд объяснил свое обращение к приставам тем, что у него нет сведений о добровольном исполнении Facebook постановлений о штрафах. Речь идет сразу о нескольких административных штрафах по четырём делам. Facebook объясняет задержку в переводе штрафов техническими проблемами.