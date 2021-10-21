Роспотребнадзор нашел массовые ковидные нарушения в "Дикси"

Столичное управление Роспотребнадзора обнаружило многочисленные нарушения в большинстве проверенных магазинах "Дикси", сообщает официальный сайт ведомства.

Замечания появились к 17 из 33 проверенных точек. Выяснилось, что в этих магазинах персонал не контролировал, соблюдают ли покупатели масочный режим и социальную дистанцию. Со спущенными масками ходили сами продавцы, у фасовщиков не было перчаток. Покупателям, приходившим без масок, никто не их не выдавал.

Также в ряде магазинов не измеряли температуру на входе, нарушалось ведение санитарных документов. По всем нарушениям подготовлены административные материалы, на два магазина, где нарушения были самыми серьезными, составят протоколы о временном запрете работы.