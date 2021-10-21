СК завершил расследование дела о попытке хищения более 120 зданий в Москве

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о попытке хищения более 120 зданий в Москве. Речь идет не только о современных зданиях, но и о 27 исторических особняках в центре столицы. Об этом сообщил "Коммерсант" сославшись на свои источники. Официального подтверждения от СК пока не было.

Это уголовное дело расследуется с 2012 года. Заказчики преступления в бегах. Судить будут исполнителей - бывшего помощника главы столичного Росимущества Сергея Алексеева, экс-председателя правления банка "Московский капитал" Виктора Крестина, безработного Сергея Широкова и бизнесмена Кирилла Посашкова. Ущерб от аферы, который успели нанести фигуранты, - больше двух миллиардов рублей.

Суть схемы: здания закладывали в банке "Московский капитал" под фиктивные поручительства ФГУП.