Московские власти рассказали о работе транспорта в нерабочие дни

С 28 октября по 7 ноября весь общественный транспорт в Москве будет работать в обычном режиме.

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, интервалы движения поездов метро, пригородных электричек и наземного транспорта останутся такими же, как и сейчас.

"Нерабочие дни - самый эффективный способ снижения заболеваемости и смертности от ковида, они позволяют в короткие сроки максимально сократить количество контактов между людьми", - отметили в дептрансе.

Москвичей просят по возможности отказаться от поездок по городу и провести внеплановые выходные на прогулках у дома или на даче. Если это невозможно и ехать все же придется, департамент транспорта просит носить маски и пользоваться санитайзером.