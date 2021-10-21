Суд запретил Samsung продавать в России 61 модель смартфонов

Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и хранение 61 модели смартфонов, в том числе Samsung Galaxy Z Flip.

Об этом говорится в резолютивной части дополнительного решения суда по иску швейцарской Sqwin SA, потребовавшей запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее права на изобретение "Система электронных платежей", охраняемое российским патентом.

В июле первая инстанция Арбитражного суда г. Москвы запретила ответчикам и Samsung Electronics использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз на территорию России, предложение к продаже и иное введение в гражданский оборот. Истец в августе подал ходатайство, в котором указал, что судом не полностью рассмотрены уточненные требования и не были привлечены к суду третьи лица.

Решение, вынесенное 19 октября, содержит перечень моделей, предназначенных для использования платежного сервиса Samsung Рау, при функционировании которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ.

Всего в списке 61 смартфон - от Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.