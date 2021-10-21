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21.10.2021 18:33
Рубрика: Культура

Театр им.Вахтангова: Не имеющим QR-код зрителям вернут деньги за билеты

Текст: Инга Бугулова
В период с 28 октября по 7 ноября в Москве будут нерабочие дни. В этот период столичные театры будут открыты, но прийти на спектакль смогут только те, у кого есть QR-код. Залы будут заполняться не более чем на 50%, в них будут соблюдаться масочный режим и социальное дистанцирование.
Здание Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Здание Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Здание Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

- Мы, как все московские театры, с 28 октября переходим на пропуск зрителей по QR-кодам, а с 8 ноября - на 70-процентную заполняемость зала, также при предъявлении зрителями QR-кодов, - рассказал "РГ" директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. - Я понимаю, какая непростая ситуация в городе, и я очень благодарен властям, что нам дают возможность работать, играть спектакли и, что очень важно, отметить столетие нашего театра. Поэтому мы понимаем и принимаем эти меры.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Кирилл Крок также подчеркнул, что зрителей о необходимости QR-кодов будут предупреждать заранее. Те, кто купил билеты, не подозревая об ограничениях, смогут получить деньги обратно. Для этого необходимо прислать театру приобретенные билеты (если они электронные) или сдать в кассу до 1 ноября.

Кстати

"Ленком Марка Захарова" еще летом объявил о введении covid-free спектаклей - в "пилотном режиме". В октябре часть репертуара можно было посетить только по предъявлении QR-кода, а с 1 ноября такая практика должна стать обязательной. Как рассказали в театре, новые ограничения, вводимые в Москве, планов не меняют. Если же зритель купил билет, но QR-код предоставить не может, он вправе обратиться за возвратом стоимости - но озаботиться этим также нужно заранее.

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