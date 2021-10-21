Театр "Сатирикон": Работаем на ковидном аншлаге

Московский театр "Сатирикон Аркадия Райкина", как и другие театры в столице, будет открыт в нерабочие дни. Директор театра Владимир Казаченко рассказал "РГ", кому вернут деньги за билеты.

"Новые правила свалились на театры и зрителей очень неожиданно, - отметил Владимир Казаченко. - В этой ситуации мы обязательно пойдем на встречу нашим зрителям. Правда, пустить их в зал без QR-кода мы не сможем, но готовы вернуть деньги за билеты тем, кто по каким-то причинам не сможет предъявить этот код. Единственный нюанс, мы не сможем вернуть деньги тем, кто купил билеты по льготной цене".

Что касается загрузки, то с этим проблем не будет, отметил Владимир Казаченко.

"Мы и сейчас заполняем зрительный зал на 50 процентов. Как я говорю, работаем на ковидном аншлаге. Хорошо, что так. Театру, актерам жизненно необходимо общение со зрителями. Мы не можем не играть спектакли", - сказал директор "Сатирикона".