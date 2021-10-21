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Умер клавишник "ДДТ" и солист "Синей птицы" Дмитрий Галицкий

Новости
    21.10.2021, 15:48
Текст:   Олег Усков
Фото: Дмитрий Галицкий / Facebook Фото: Дмитрий Галицкий / Facebook
Фото: Дмитрий Галицкий / Facebook

В возрасте 65 лет умер известный советский, российский музыкант Дмитрий Галицкий, клавишник, певец, автор песен. Об этом сообщается на официальной странице музыканта "ВКонтакте". Как уточняет РИА Новости, Галицкий скончался после операции на поджелудочной железе.

Галицкий родился 4 января 1956 года в Тюменской области в творческой семье: отец - режиссер массовых представлений, мать - оперная певица. Позже семья переехала в Калугу. С детских лет Дмитрий обучался игре на фортепиано в музыкальной школе, и уже с 14-ти работал в калужских ресторанах в качестве клавишника. Далее была учеба в музыкальном училище по классу фагота и работа в ансамбле "Калужанка".

Летом 1978 года явно одаренный юноша получает приглашение в архипопулярный ВИА "Синяя птица", где работает как клавишник, солист, аранжировщик и композитор - до 1988-го. Выступил автором песен ансамбля "Листопад", "Кафе на Моховой", "Мальчик с одуванчиками", как солист записал песни "Твой сон", "Ушло наше лето", "В зоопарке", "Наедине с собой".

В 1988-90 годах работает в ансамбле Вячеслава Малежика "Саквояж" - в качестве клавишника, солиста и аранжировщика. С 1990 года работа со Светланой Лазаревой, был руководителем ее аккомпанирующего состава. Итог сотрудничества - пластинка "Давай поженимся". С 1993 по 1997 год работал с Валерием Ободзинским, в 1996-97-м - клавишником в "ДДТ", участвовал в записи диска "Любовь". Работал так же с Евгением Осиным и сольно (альбом "Любовный роман" 1993-го).

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