В Москве кафе "Фергана" опечатали после антиковидной проверки

Кафе "Фергана" на юго-востоке Москвы опечатали из-за серьезных санитарных нарушений. Об этом заявил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора по ЮВАО Евгений Ечкалов.

В заведении на Зеленодольской улице была найдена продукция без маркировки, нарушались условия ее хранения. Кроме того, были грубо нарушены антиковидные правила. В кафе не проводилась дезинфекция воздуха, не было запаса масок.

Теперь предпринимателю грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.