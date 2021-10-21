В Москве перенесли спецпремию "Золотая маска"

Вручение спецпремии "Золотая маска" за вклад в театральное искусство переносится. Награждение должно было состояться на Всероссийском театральном форуме, который ежегодно проводится в рамках съезда Союза театральных деятелей России. Запланированный на 23 и 24 октября съезд в гостинице "Президент-Отель" в Москве отменен.

Мероприятие планировалось провести в COVID-free формате - участники и представители СМИ обязаны были предъявить QR-код о вакцинации или отрицательном ПЦР. Ожидалось, что на съезде соберутся 200 делегатов.

Теперь премия пройдет в онлайн-формате на странице Союза театральных деятелей в YouTube.

Что точно произойдет, так это выборы руководства - 23 октября делегаты съезда выберут председателя Союза театральных деятелей РФ и новый секретариат, так как 25 октября завершается срок полномочий избранных на прошлом съезде председателя и секретариата.

Досье

На сегодняшний день Союз театральных деятелей РФ объединяет 27 522 члена. Председатель союза - Александр Калягин.