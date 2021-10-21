В Москве похолодает до минус 6 градусов

Столичную погоду буквально лихорадит. После двух теплых дней, уже в субботу, начнется очередное похолодание.

Как сообщают специалисты Гидрометцентра России, теплый атлантический циклон не сможет удержать тепло в Московском регионе. В пятницу в Москве еще до плюс 12, по области - до плюс 14 градусов. Но вот в субботу циклон из Карелии сначала направится на Вологодскую область, потом в центр, в том числе в Москву. Он и принесет похолодание. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами будет накрапывать дождь. Ночная температура составит максимум плюс 6 градусов, днем в Москве 7…9 тепла, по области 5...10 выше нуля.

В воскресенье, 24 октября, еще холоднее. Погода облачная, ночью пройдут небольшие осадки, ночью и днем не выше плюс 5 градусов. Но при северном ветре будет ощущаться, что на улице еще холоднее. Дождь может переходить в снег.

В понедельник, 25 октября, осадки прекратятся, но ожидается существенное похолодание, температура понизится до минус 6 ночью. Днем будет не выше 0…плюс 5 градусов. Во вторник, 26 октября, облачно с прояснениями. Без осадков. Температура ночью до минус 5-ти, днем плюс 2...7 градусов. В среду, 27 октября, немного потеплеет - до плюс 10 градусов в дневные часы.