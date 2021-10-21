В Москве суд оштрафовал фаната за драку после матча "Спартак" - "Лестер"

Экс-глава фанатского клуба московского "Спартака" Валентин Коршунов оштрафован и лишен права посещать футбольные матчи. Такое решение принял Тушинский районный суд, сообщает ТАСС

Валентин Коршунов был доставлен в полицию из-за инцидента после матча Лиги Европы с "Лестером". Мужчина, будучи пьяным, напал на журналиста Александра Щеголева, который вел видеосъемку для своей редакции.

Фанат был доставлен в полицию, на него составили протокол по статье 20.31 КоАП "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований". Нарушитель оштрафован на 5 тысяч рублей, кроме того он не сможет ходить на футбол в течение двух лет.