В Москве усилили контроль за соблюдением антиковидных мер на транспорте

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом и ухудшением эпидемиологической обстановки в Москве усилен контроль за соблюдением антиковидных мер в общественном транспорте, включая такси. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

В частности, предписания о необходимости строгого соблюдения мер профилактики и проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий направлены агрегаторам такси.

В период с апреля по октябрь 2021 года специалисты Роспотребнадзора проверили в городе 1245 такси и нашли нарушения в 181 автомобиле. У водителей и пассажиров не было масок, либо они были спущены на подбородок, не во всех машинах проводилась дезинфекция салона, также отсутствовали антисептики для обработки рук, уточнили в ведомстве.

Всего же с начала года было проверено более трех тысяч объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, включая метро, теплоходы, автобусы и другие. Нарушения нашли в 499 случаях. В каждом из них были составлены протоколы об административных правонарушениях, на основании которых принимались решения о наложении штрафов либо приостановке деятельности.