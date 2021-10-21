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Текст:   Марина Трубилина 
10:57 21.10.2021

В Москве вдвое выросла доля квартир, продаваемых наследниками

Доля наследственных квартир на вторичном рынке в Москве выросла вдвое, сообщает "Инком-Недвижимость".
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Впервые с 1990-х годов доля квартир, полученных по наследству, увеличилась с 10% до 20%. Речь идет о так называемом свежем наследстве - квартирах, которые находятся во владении наследников менее трех лет.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Квартиры подешевеют: Определены возможные рамки падения цен

Рост доли таких квартир связан как со сложной эпидемиологической ситуацией, так и с сокращением в целом количества ликвидных объектов на столичном рынке (наследственная недвижимость в их число не входит, покупатели относятся к ней настороженно).

По данным компании, около 60% унаследованных объектов, попадающих на рынок недвижимости, выходят в продажу, остальные сдаются в аренду (при этом после трех лет, когда снижается налог, половина такого жилья выставляется на продажу). Как правило, недавно полученное наследство выставляют на продажу со скидками в 5-10%. Но несмотря на дисконт, каждый третий потенциальный покупатель отказывается от приобретения такого варианта.

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