В Москве женщина умерла после намеренного заражения коронавирусом

Жительница Москвы умерла после намеренного заражения коронавирусом. Об этом случае в Facebook сообщил медицинский директор одной из частных клиник города Павел Бранд.

Москвичка полагала, что антитела к коронавирусу можно получить, намеренно заразившись от болеющих в легкой форме. Она с семьей пришла к ковид-положительной подруге, и через некоторое время все домочадцы заболели.

Супруг и одна из дочерей женщины перенесли болезнь в легкой форме, а вторую девочку только недавно перевели из ковидной реанимации. Сама женщина тяжело заболела, долго не обращалась к медикам, и в итоге скончалась в больнице.