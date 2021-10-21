В Подмосковье открылся фестиваль православных СМИ "Вера и слово"

Новости

Норильск станет первым городом с автоматическим контролем состояния воздуха 15:53
Умер клавишник "ДДТ" и солист "Синей птицы" Дмитрий Галицкий 15:48
В Росстате сообщили о попытке мошенников выдать себя за переписчиков 15:42
Власти Москвы будут обсуждать с бизнесом введение дополнительных мер поддержки 15:41
Гол Винисиуса "Шахтеру" признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов 15:36
На курортах Кубани введут QR-коды для посещения кафе 15:24
На вотчине Деда Мороза выпал первый снег 15:19
В Самаре обнаружили склад незаконного оружия и боеприпасов 15:14
В Тюменской области не будут переносить каникулы из-за коронавируса 15:07
Большинство граждан проходят перепись населения онлайн 15:05
Россияне массово увольняются с крупных предприятий 15:04
В Африке выявили новую смертельно опасную для детей болезнь 14:59
Врач предложила повышать грамотность населения о вакцинации в соцсетях 14:47
Более 350 детей-пешеходов пострадали в Москве в результате ДТП с начала года 14:44
Мосгорсуд оставил под стражей основателя Group-IB Илью Сачкова 14:44
В России появится еще одна особая экономическая зона 14:43
СМИ: Отца и продюсера Юлии Началовой госпитализировали с COVID 14:39
В Приморье осудили женщину, пародировавшую официального представителя МВД 14:30
В Москве рестораны смогут работать без QR-кодов с 8 ноября 14:27
ОНФ посчитает изношенность теплотрасс в котах 14:07
На Урале совершил аварийную посадку Ан-2 14:05
Матвиенко призвала не использовать нерабочие дни в качестве отпуска 14:03
Эксперт объяснил, почему после вакцинации могут отсутствовать антитела к COVID 14:02
В школах Москвы "длинные" каникулы начнутся 28 октября 13:58
Автомобилистам в Москве посоветовали перейти на зимнюю резину 13:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
21.10.2021 15:25
Рубрика: Общество

В Подмосковье открылся фестиваль православных СМИ "Вера и слово"

Текст: Елена Яковлева
Можно ли использовать цифровые инструменты управления большими данными (big data) в церковной действительности? Соотносятся ли светские культурные форматы с церковным преданием, христианским миропониманием и пастырскими целями? Почему ничего не стоит делать бездумно? - патриарх Кирилл встретился сегодня (онлайн) с участниками IX Международного фестиваля православных СМИ "Вера и Слово".

Тема фестиваля, собравшего гостей из Украины, Беларуси, Молдавии, Сербии, Греции, Ливана - "Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации".

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Патриарх Кирилл: Сохранение России после перипетий XX века - это чудо

Фестиваль, из-за ковида пропустивший встречу в прошлом году, в этом получил благословение Патриарха - пусть в смешанном формате (онлайн и реально) и при строгом соблюдении всех основных санитарных мер - все-таки собраться.

Обучение в мастер-классах, обмен опытом, "честный, спокойный, без алармистского накала, но серьезный разговор" ( по словам главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойды), возможность коснуться таких важных тем, как И коснуться таких важных тем, как "Цензура в медиа и интернет" или "Действия Фанара на Украине" это то, что ждет собравшихся на фестивале. Но его традиционная кульминация встреча с патриархом и ответ на самые острые вопросы собравшихся вместе журналистов и пресс-секретарей.

- Вопрос присутствия священнослужителей в социальных сетях еще один из наиболее сегодня острых, - отозвался на главную тему Предстоятель Русской церкви. - Не всякий священник может быть проповедником в социальных сетях. Здесь не только необходима определенная, я бы сказал, харизма, но и навык преодоления специфической для медиасреды искушения.

По словам патриарха, преодолению этих новых искушений надо учиться в семинариях и на курсах повышения квалификации.

Церковь приняла еще в 2019 году рекомендации по работе в социальных сетях для епархиальных приходских информационных служб, но по мнению патриарха, духовенству, задумывающемуся о том, как общаться с молодым поколением, надо быть одновременно активными и осторожными в поиске новых подходов.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Патриарх Кирилл наградил Вячеслава Бутусова церковным орденом

Он советует священнослужителям концентрироваться на содержании проповедей, а не на показе самого себя.

- Нужно всячески контролировать не только содержание своих проповедей, но и манеру произнесения. В каком-то смысле проповедник должен быть почти невидимым, люди не должны концентрироваться на внешности, манере, все должно быть сосредоточено на том, что священник говорит, - сказал патриарх, отметив, что уровень проповедничества сегодня вырос.

По мнению патриарха сегодня в церковной действительности могут использоваться какие-то цифровые инструменты, например, инструменты управления большими данными (big data), но это не надо делать бездумно.

- Но всякий раз, решая вопрос о том, следует ли нам идти в форматы светской логики, мы должны подумать, насколько это соотносится с преданием, насколько это соотносится с нашим миропониманием и с нашими пастырскими целями, - цитируют слова патриарха РИА-новости. - Поэтому ничего бездумно мы делать не будем.

По его мнению, решение об использовании подобных технологий в церкви должно приниматься "на основании соборного осмысления".

В регионах Общество Религия Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Президент сможет продлевать предельный срок службы высших офицеров
На курортах Кубани введут QR-коды для посещения кафе
Суд запретил продажу в России 61 модели Samsung. Главное
В России обнаружены первые случаи варианта коронавируса AY.4.2
Москва отреагирует на вступление Украины в НАТО "соответствующим образом"
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает