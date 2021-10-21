В Подмосковье открылся фестиваль православных СМИ "Вера и слово"

Можно ли использовать цифровые инструменты управления большими данными (big data) в церковной действительности? Соотносятся ли светские культурные форматы с церковным преданием, христианским миропониманием и пастырскими целями? Почему ничего не стоит делать бездумно? - патриарх Кирилл встретился сегодня (онлайн) с участниками IX Международного фестиваля православных СМИ "Вера и Слово".

Тема фестиваля, собравшего гостей из Украины, Беларуси, Молдавии, Сербии, Греции, Ливана - "Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации".

Фестиваль, из-за ковида пропустивший встречу в прошлом году, в этом получил благословение Патриарха - пусть в смешанном формате (онлайн и реально) и при строгом соблюдении всех основных санитарных мер - все-таки собраться.

Обучение в мастер-классах, обмен опытом, "честный, спокойный, без алармистского накала, но серьезный разговор" ( по словам главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойды), возможность коснуться таких важных тем, как И коснуться таких важных тем, как "Цензура в медиа и интернет" или "Действия Фанара на Украине" это то, что ждет собравшихся на фестивале. Но его традиционная кульминация встреча с патриархом и ответ на самые острые вопросы собравшихся вместе журналистов и пресс-секретарей.

- Вопрос присутствия священнослужителей в социальных сетях еще один из наиболее сегодня острых, - отозвался на главную тему Предстоятель Русской церкви. - Не всякий священник может быть проповедником в социальных сетях. Здесь не только необходима определенная, я бы сказал, харизма, но и навык преодоления специфической для медиасреды искушения.

По словам патриарха, преодолению этих новых искушений надо учиться в семинариях и на курсах повышения квалификации.

Церковь приняла еще в 2019 году рекомендации по работе в социальных сетях для епархиальных приходских информационных служб, но по мнению патриарха, духовенству, задумывающемуся о том, как общаться с молодым поколением, надо быть одновременно активными и осторожными в поиске новых подходов.

Он советует священнослужителям концентрироваться на содержании проповедей, а не на показе самого себя.

- Нужно всячески контролировать не только содержание своих проповедей, но и манеру произнесения. В каком-то смысле проповедник должен быть почти невидимым, люди не должны концентрироваться на внешности, манере, все должно быть сосредоточено на том, что священник говорит, - сказал патриарх, отметив, что уровень проповедничества сегодня вырос.

По мнению патриарха сегодня в церковной действительности могут использоваться какие-то цифровые инструменты, например, инструменты управления большими данными (big data), но это не надо делать бездумно.

- Но всякий раз, решая вопрос о том, следует ли нам идти в форматы светской логики, мы должны подумать, насколько это соотносится с преданием, насколько это соотносится с нашим миропониманием и с нашими пастырскими целями, - цитируют слова патриарха РИА-новости. - Поэтому ничего бездумно мы делать не будем.

По его мнению, решение об использовании подобных технологий в церкви должно приниматься "на основании соборного осмысления".