В райцентрах Воронежской области построят современные спорткомплексы

В 2022 году развитие массового спорта останется одним из приоритетов финансовой политики в регионе. Планы по строительству и реконструкции ФОКов, бассейнов и физкультурных площадок обсудили депутаты Воронежской облдумы на встрече с руководством профильного департамента правительства.

Она продолжила серию консультаций с представителями исполнительных органов государственной власти по вопросу формирования бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Работа организована по поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.

В обсуждении, которое провел вице-спикер, председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков, приняли участие его заместители Александр Вериковский и Елена Губина и заместитель главы думского комитета по физической культуре и спорту Ольга Ортина.

В текущем году на обеспечение работы физкультурно-спортивной отрасли в регионе было выделено более 1,3 миллиарда рублей (из которых почти 1,2 миллиарда - региональные средства). В 2022-м на предварительно запланировано более 1,5 миллиарда. Серьезное увеличение ассигнований связано, в частности, с предоставлением субсидий для футбольного клуба "Факел" и ГБУ "Спортсооружения" (на содержание россошанского спорткомплекса "Химик"), а также для нового отделения технических видов спорта (авто- и мотоциклетный спорт), которое планируется открыть в СШОР № 1.

На подпрограмму "Развитие физической культуры и массового спорта" в региональном бюджете запланировано около 380 миллионов рублей, что почти на 213 миллионов больше, чем в 2021 году.

Это связано, в том числе, с ростом количества жителей Воронежской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Если по итогам прошлого года их доля составляла 48,7 процента, то в следующем году планируется достигнуть показателя 53,2 процента. В этой работе регион идет опережающими темпами.

На будущий год в Воронежской области запланировано 795 соревнований. Среди наиболее значимых - Спартакиада пенсионеров, Всероссийский день бега "Кросс Нации", Летние Сельские спортивные игры Воронежской области, Фестиваль "Готов к труду и обороне".

Объем средств, выделяемых на развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, увеличится вдвое. В 2021 году на это направлено 28 миллионов рублей, в 2022-м планируется потратить более 56. Как отметила начальник отдела экономического анализа, бухгалтерского учета и отчетности регионального департамента физической культуры и спорта Елена Кравченко, за счет областного финансирования в этом году было обеспечено участие 3141 воронежского спортсмена и тренера в 467 официальных всероссийских и международных соревнованиях. Они завоевали 1409 медалей. В 2022 году реализация подпрограммы будет продолжена (насколько позволит эпидситуация), в нее включат еще ряд региональных команд.

На реализацию подпрограммы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных сооружений Воронежской области" в 2022 году заложено 132,5 миллиона рублей. Как сообщила Елена Кравченко, в целом с 2010 года в регионе построено и реконструировано более 723 объектов спорта, из них 262 - в Воронеже. Объем инвестиций за этот период превысил 16 миллиардов рублей. Теперь в каждом муниципальном районе и городском округе есть современные физкультурно-оздоровительные комплексы, а в 18 районах - плавательные бассейны.

В 2021 году введены в эксплуатацию Центр мужской гимнастики в Воронеже, стадионы в посёлках Грибановский и Панино. Начато строительство футбольного манежа в областном центре, плавательного бассейна в Боброве, стадиона в селе Верхний Мамон, спорткомплекса в Калаче, четырех спортплощадок ГТО в муниципальных районах. Сразу три крупных объекта возводят в Борисоглебске: спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, ледовую арену и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Реконструкция в этом году проводится на стадионах "Факел" и "Локомотив" в Воронеже, "Калач-Арене" в селе Заброды, стадионе в Бутурлиновке и футбольном поле Подгоренской ДЮСШ имени Думчева. Ведутся проектно-изыскательские работы, необходимые для строительства двух спортивных комплексов (с бассейном и с борцовским залом) и стрелкового комплекса в Воронеже, а также стадиона в Нижнедевицке.

В 2022 году в регионе продолжат развитие современной спортивной инфраструктуры.

- По начатым объектам все работы ведутся в соответствии с графиком, никаких опасений по поводу завершения строительства нет, - подчеркнула Кравченко.

В ходе встречи депутаты обсудили возможность разработки системных мер стимулирования молодых специалистов, тренеров и преподавателей, что особенно актуально для развития спорта в муниципальных районах области.

Николай Колосков рекомендовал департаменту рассмотреть возможность включения в перспективный план строительства спортсооружений ряда объектов, в которых заинтересованы жители некоторых сельских районов.