В Сергиевом Посаде задержан мужчина, укравший три велосипеда и машину

Молодого человека задержали в Сергиевом посаде после очередной кражи велосипеда из подземной парковки, расположенной в одном из домов на улице Инженерная.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что при изучении записей камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили и задержали 19-летнего жителя поселка Скоропусковский.

Позже полицейские установили его причастность к совершению еще трех краж - двух велосипедов и автомашины, а также неправомерному завладению автомобилем без цели хищения. Он вырывал провода замков зажигания и, соединяя их между собой, запускал двигатели транспортных средств, после чего скрывался. Задержанный взят под стражу.