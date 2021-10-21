В Воронежской области увеличат грантовую поддержку в сфере культуры

На концертную деятельность учреждений в 2022 году регион направит 15 миллионов рублей - в 3,5 раза больше, чем прежде. Расширение господдержки обсудили депутаты воронежской областной думы с руководителем департамента культуры Марией Мазур и главой управления по охране объектов культурного наследия региона Никитой Гарашкиным.

Напомним, встречи парламентариев с представителями правительства региона проводятся в преддверии нулевого чтения бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов поручил коллегам выработать консолидированное мнение об объемах финансирования всех сфер.

Очередное такое совещание провел вице-спикер парламента, председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. В обсуждении участвовали его заместители Александр Вериковский и Елена Губина, а также второй вице-спикер облдумы, глава комитета по культуре и историческому наследию Сергей Рудаков.

В 2021 году профильному департаменту выделено свыше 1,9 миллиарда рублей, в том числе 214 миллионов из федерального бюджета. Около 70 процентов средств направлено на увеличение зарплат работников культуры. Также департамент получил дополнительное финансирование: 60 миллионов - по госпрограмме "Развитие культуры и туризма", 143 - в рамках нацпроекта "Культура". По линии департамента строительной политики было выделено почти 27 миллионов на капремонт театра кукол. Из резервного фонда правительства РФ поступило 15,7 миллиона на создание модельной библиотеки и 10,7 миллиона на комплектование книжных фондов. "Культурная" часть областной адресной инвестпрограммы составила 443 миллиона рублей, на программу капремонта выделено почти 388 миллионов.

На новые постановки ушло 30 миллионов. Пока состоялось 14 премьер, до конца года, если позволит эпидемическая ситуация, пройдет еще восемь.

На следующий год департамент культуры запросил 2,47 миллиарда (в том числе 96,5 миллиона федеральных средств).

- Департаменту культуры на 2022 год доведены предельные объемы финансирования из областного бюджета в сумме 1,87 миллиарда рублей, в том числе 96,4 миллиона - из федерального бюджета. Рост финансирования без учета федерального бюджета по сравнению с 2021 годом составит восемь процентов, - отметила Мария Мазур.

Дополнительно будут выделены 32,5 миллиона рублей, в том числе 11 - на грантовую поддержку концертной деятельности. В течение последних десяти лет сумма такой поддержки театральных и концертных учреждений составляла четыре миллиона в год. Теперь же общая сумма достигнет 15 миллионов.

Планируется, что доля средств, направляемых на заработную плату сотрудников, в 2022 году составит 73,8 процента от общего бюджета департамента.

По линии департамента строительства на объекты культуры планируется направить 116,1 миллиона рублей.

Никита Гарашкин, в свою очередь, сообщил, что в рамках исполнения госпрограммы "Охрана объектов культурного наследия" основным показателем, определяющим качество реализации программы, является доля выявленных объектов, по которым проведены мероприятия по включению в реестр. В 2021 году была проведена экспертиза в отношении 40 объектов, из них 24 - это объекты архитектуры, 16 - археологии.

В 2022-м будет разработан предмет охраны для 60 выявленных объектов культурного наследия, что позволит сохранить показатель, достигнутый в 2021 году, то есть 23,5 процента от общего числа объектов культурного наследия, включенных в реестр. Финансирование этих мероприятий должно поддерживаться на уровне текущего года. Также планируется разработка границ территорий для выявленных объектов. На это уйдет чуть более 22 миллионов. На проведение научно-практических конференций и иных мероприятий по популяризации объектов культурного наследия запланировано направить 150 тысяч рублей, на издание справочной литературы - 210 тысяч, на создание электронного альбома фотографий - 650 тысяч рублей, на издание книги об объектах культурного наследия для слепых и слабовидящих людей - 390 тысяч.

Общая сумма затрат на мероприятия по популяризации культурного наследия составит 1,4 миллиона рублей. На экспертизу выявленных объектов заложено около четырех миллионов. На разработку предметов охраны объектов - 8,46 миллиона. Общая стоимость всех работ, запланированных на 2022 год, превысит 20 миллионов рублей.