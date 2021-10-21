Выходные в Москве продлят с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19

В соответствии с указом Президента, который дал регионам право самим решать, на сколько можно продлить ноябрьские нерабочие дни, в столице они начнутся не с 30 октября, а с 28 октября и продлятся до 7 ноября. Такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Вызвано это серьезным ростом в городе заболеваемости COVID-19. В частности, лишь сегодня выявлено 7897 новых случаев коронавируса.

"Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом", - написал Собянин в своем блоге.

Ограничения, которые им введены, касаются всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.