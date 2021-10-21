Жительница Владимирской области выиграла 100 тысяч, привившись от COVID-19

Работница Киржачской районной больницы Валентина Ефремова выиграла 100 тысяч рублей во второй, октябрьской, лотерее среди граждан, получивших сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Розыгрыш первого тиража состоялся еще 14 сентября. Всего в рамках акции была разыграна тысяча денежных призов по 100 тысяч рублей.

Победительница лотереи привилась от коронавируса летом. По ее словам, она сделала это, чтобы защитить себя и своих родных от заболевания ковидом. Вакцинироваться она рекомендует всем.

- Выигрыш, конечно, радует. Но здоровье дороже всех этих денег. Пандемия - это очень серьезно, болезнь страшная. Прививки делать просто необходимо, - уверена Валентина Ефремова.

Участниками лотереи автоматически становились совершеннолетние россияне, вакцинированные зарегистрированными в стране вакцинами от COVID-19. Победители определялись при помощи генератора случайных чисел.

Увидеть перечень номеров победивших сертификатов можно на официальном сайте проекта бонусзаздоровье.рф. Там же действует сервис для проверки собственного документа. Для получения денежного приза победитель должен в течение трех месяцев со дня проведения розыгрыша указать в личном кабинете на "Госуслугах" реквизиты своей карты "Мир" - деньги поступят туда в течение полугода.