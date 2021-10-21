Якутское село вернули к жизни после страшного пожара

В селе Бясь-Кюель Горного района Якутии на месте уничтоженных природным пожаром зданий за два месяца построили новый благоустроенный микрорайон. Пострадавшим от огня семьям вручили ключи от домов, выделили средства на строительство бань, гаражей и других хозяйственных построек, помогли с различной бытовой утварью, одеждой, возместили погибших сельскохозяйственных животных - вплоть до кур. Это было сделано с минимумом бюджетных затрат, в основном на пожертвования.

Микрорайон "Кэскил" исчез с лица земли 7 августа. Верховой лесной пожар из-за сильного ветра перекинулся через минерализованную полосу и пошел гулять по селу. Сгорели шесть много­квартирных домов (всего 15 квартир) и 26 усадеб.

В тот же день с погорельцами, еще плохо осознававшими, что лишились всего, встретился глава Якутии Айсен Николаев. Он пообещал, что все будет восстановлено за счет регионального бюджета к середине октября. Скептики не верили в реалистичность такого короткого срока. Да что скептики! Большинство якутян считало: хорошо будет, если управятся к декабрьским морозам. Но все получилось.

Через два дня после пожара ответственный за восстановительные работы первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Бердников провел с селянами более обстоятельную встречу, обсудили детали. Людям было предложено отстраиваться на другом конце села, но многие решили не менять место. Некоторые предпочли получить денежную компенсацию. В итоге насчитали, что надо строить 34 дома.

Пепелище еще не остыло, когда территорию начали расчищать. Всего отсюда вывезли более десяти тысяч кубометров золы и обгорелых остатков того, что было человеческим жильем. Параллельно газовики занялись ревизией и заменой поврежденных трубопроводов, а энергетики за несколько дней установили новые опоры взамен сгоревших и протянули провода.

Средства на большую стройку долго искать не пришлось. Компания "АЛРОСА" без разговоров выделила 200 миллионов рублей, еще 25 миллионов добавило дочернее предприятие "Роснефти". Это были самые крупные пожертвования. Но деньгами делились и небольшие предприятия, предприниматели, обычные люди: почти восемь миллионов рублей собрал добровольческий штаб.

Кроме того, в Бясь-Кюель везли продукты и вещи - помогали собирать в школу детей, покупали для пострадавших бытовую технику, необходимый в хозяйстве инвентарь, одежду - сейчас жителей "Кэскила" можно отличить от их односельчан по модным пуховикам, шапкам и обуви.

Впрочем, главное было - восстановить жилье. Поначалу погорельцы предлагали использовать при строительстве привычный брус. Их убедили, что быстрее и качественнее будет строить из древесных плит по немецкой технологии, которую освоили местные лесопромышленники.

20 августа забили первую сваю. 28 сентября ключи от первого нового дома получила семья Екатерины и Алексея Саввиных.

Всего из Бясь-Кюеля вывезли более десяти тысяч кубометров золы и обгорелых остатков того, что было человеческим жильем

- Мы с мужем даже мечтать не могли о таком современном благоустроенном доме. В нем есть ванная, санузел, проведены свет и газ. На кухне имеется вытяжка, мойка для мытья посуды, поставили даже емкость со шлангом, чтобы водовозной технике было удобно ее наполнять. Теперь будем потихоньку обживаться, планируем, какую мебель покупать, - рассказала Екатерина Дмитриевна.

А дальше ежедневно стали вводить по два-три здания, параллельно отсыпали дороги, налаживали уличное освещение. 15 октября были готовы все 34 просторных, светлых и, как обещают строители, теплых дома. Площадь каждого не меньше, а то и больше, чем сгоревшего.

- Огромное спасибо за неоценимую помощь в тяжелый час. Для нас это очень важный показатель заботы и реальной поддержки со стороны государства и простых людей, - поблагодарила участников строительства одна из новоселов, пенсионерка Светлана Яковлева.

В день, когда все погорельцы были обеспечены жильем, в село привезли и вручили новым хозяевам сельскохозяйственную живность взамен утраченных девяти голов крупного рогатого скота, 20 кур и 123 кроликов. Лишь с девятью сгоревшими поросятами региональный минсельхоз не выдержал чистоту жанра: вместо них привезли свинину. Люди довольны: не надо откармливать.

Строили не только жилье. Сгорели девять коровников, их тоже восстановили, в том числе ферму на 100 голов, принадлежащую крестьянскому хозяйству.

- Кроме того, наше ведомство занимается завозом сена, уже доставлено 150 тонн, до конца года будет завезено еще 450. Приобретена сельскохозяйственная техника взамен сгоревших тракторов. Всего в аграрный сектор села Бясь-Кюель направлено 57 миллионов руб­лей, - рассказал заместитель главы регионального минсельхоза Николай Афанасьев.

Министерство предпринимательства республики выделило 450 тысяч рублей жителю села Дмитрию Аввакумову на восстановление сгоревшей автомастерской. А для всех пострадавших от пожара предпринимателей из Бясь-Кюеля (убытки понесли восемь субъектов малого бизнеса) в министерстве разработали специальный продукт - беззалоговый заем под минимально возможный один процент с отсрочкой платежа по основному долгу до года.

История восстановления микрорайона "Кэскил" - это великолепный пример четкого планирования и организации работ, безукоризненного взаимодействия местной власти, общества и бизнеса, бескорыстия и отзывчивости.

- Был проведен огромный комплекс работ, в котором участвовали всем миром. Это замечательно. Люди чувствовали, что они не одни, что их никто не оставил, - подчеркивает Дмитрий Бердников.

На беду откликнулись не только якутяне. Из 19 регионов страны приехали 107 добровольцев, которые помогали тушить еще бушевавшие вокруг Бясь-Кюеля лесные пожары, разбирали остатки сгоревших зданий, строили заборы и, по словам Айсена Николаева, "как тимуровцы, помогали людям старшего поколения". Лучше, конечно, чтобы нужды в подобном опыте больше не было, но он никогда не бывает лишним.

Строительство еще не завершено. В ближайшие годы по решению президента страны Владимира Путина в Бясь-Кюеле будут возведены новая школа и многофункциональный культурно-спортивный центр. В нем разместятся спортзал, сцена со зрительным залом на 250 мест, модульная библиотека, почтовое отделение и сельская администрация. Эти объекты еще только проектируются, но и без них село преобразилось. О кошмаре, который люди пережили в августе, напоминает лишь черный лес за околицей.