Как работают фонды развития районов в Якутии

Фонд развития поселений Ленского района Якутии вложил с 2018 года в социальные и инвестиционные проекты территории свыше 300 миллионов рублей. Крупными суммами оперируют аналогичные структуры и в других улусах республики. Как работает эта система, выяснял корреспондент "РГ".

Подтянуть до уровня

- Районы сами создают этот механизм. Они могут поддерживать инициативы населения в виде грантов или софинансировать проекты на конкурсной основе, - объясняет руководитель отдела проектного управления Центра стратегических исследований при главе Якутии Евгений Елегяев. - Другой вариант: фонд направляет средства по заданию администрации района.

Зачем понадобилась такая структура?

- Уровень жизни в якутских селах по-прежнему отстает от городского. Создание фондов развития позволяет теснее работать непосредственно с самими жителями поселений и реализовать проекты, в которых они нуждаются в первую очередь, - говорит эксперт.

Местные фонды развития помогают поселениям развивать социальную инфраструктуру и привлекают инвестиции в производство. Конечно, не каждый муниципальный район имеет возможность создавать свои фонды поселений - не у всех попросту есть "лишние" деньги. Зато там, где позитивные инициативы людей получают поддержку и финансирование, можно видеть, как снижается отток сельчан из глубинки.

Кто деньги в тумбочку кладет

Ленский район - один из тех, кто может себе позволить такой фонд. В том числе и благодаря налоговым поступлением в бюджет от недропользователей, работающих в этой местности.

- Фонд резервирует средства в составе бюджета района, - рассказывает заместитель главы Ленского улуса по вопросам инвестиционной и экономической политики Александр Черепанов. - Он не является отдельным юридическим лицом. На что пойдут деньги, решает комиссия с участием членов районной администрации, муниципальных депутатов. На ее заседания приглашаются главы поселений, которые защищают свои идеи, доказывают их социальное или экономическое значение. Приоритетную поддержку получают социальные проекты.

По словам Черепанова, преимуществами такого механизма являются конкурсный отбор проектов, коллегиальность принимаемых решений. Цель действий все та же - удержать молодежь в районе.

- Понятно, что идет урбанизация. Остановить ее невозможно, но на локальном уровне мы можем такими мерами сдержать отток людей из сел. Выдаем субсидии на строительство частных домов. В этом году благодаря программе в село Батамай переехали две молодые семьи. Они будут работать в местном животноводческом комплексе, - рассказывает он.

Фонд профинансировал установку в селах Орто-Нахара и Беченча модулей глубокой очистки питьевой воды, на качество которой давно жаловались люди.

Муниципальный фонд развития Мирнинского улуса во время пандемии помог создать местную ПЦР-лабораторию

- Кроме того, строим в поселениях гаражи по единой технологии, туда смогут войти четыре грузовых или шесть-семь легковых автомобилей. Стоимость одного бокса - 5,6 миллиона руб­лей, - продолжает Александр Черепанов. - Выделяем средства на ремонт частных домов жителям сел - ветеранам труда, одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам. Главы на местах сами определяют, какой из категорий населения помогать в первую очередь. Ежегодно на эти цели перечисляем порядка миллиона рублей на каждое поселение.

Дорогу инвесторам

Социалкой не ограничиваются. Например, муниципальный фонд развития Мирнинского улуса выделяет средства на поддержку приоритетных инвест­проектов в поселениях.

- Фонд выдает возвратные льготные займы местным предпринимателям по ставке от трех до восьми процентов в зависимости от вида деятельности. Сумма может достигать трех миллионов рублей. За счет получаемой прибыли средства фонда находятся в постоянном обороте, что позволяет наращивать число получателей поддержки, - рассказывает начальник управления инвестиционного развития и предпринимательства администрации района Роберт Муртазин, добавляя, что финансируется структура за счет бюджета улуса.

С 2019 года мирнинский фонд выдал возвратные займы на сумму свыше 58 миллионов рублей. Благодаря им получили поддержку проекты по производству полуфабрикатов, переработке рыбы, выпуску железобетонных изделий.

- Во время пандемии мы также помогли созданию местной ПЦР-лаборатории. Фонд выделил средства и на развитие информационных и туристических услуг в районе, на обустройства памятника шахтерам, дворовых территорий, центрального парка в Мирном, - добавляет директор фонда Ирина Марченко.

Алмазный депозит

По-другому финансируется фонд социально-экономического развития Анабарского района, созданный в 2017 году. Он существует на дивиденды компании "Алроса", которая ведет здесь добычу алмазов. Район владеет одним процентом ее акций.

При этом фонд аккумулирует средства на депозитах, и за счет процентов формируется доходная часть.

Эти деньги тратят на благо­творительные мероприятия, поддержку спорта и талантливой молодежи улуса. В селе Саскылах, административном центре района, строят новую котельную, проводят капитальный ремонт культурного центра.

- Когда началась пандемия коронавируса, фонд оперативно предоставил кровати с электронным управлением, высокоточное лабораторное оборудование для районной больницы, - рассказывает директор фонда Густав Исаков.

Кстати, именно при помощи этой структуры в отдаленном селе Юрюнг-Хая появился двухэтажный центр культуры. В его составе - кинотеатр, библиотека, школа изобразительных искусств и музей.

А еще фонд помогает снизить цены на продукты. Дороговизна жизни на севере - насущная и давно известная проблема. Цены в продовольственных магазинах по сравнению с Якутском выше примерно на 70 процентов из-за высоких транспортных расходов. Здесь никого, например, не удивить килограммом огурцов за 400 рублей. Поэтому уже четвертый год муниципальный оператор завозит 12 видов продуктов первой необходимости во все поселения района.

- В Саскылахе открыли магазин со складом социально значимых продовольственных товаров. Это позволило на 30-40 процентов снизить цены, - продолжает Густав Исаков.

Важная часть жизни района - оленеводство. Это сфера экономики и традиционная форма хозяйствования. В районе содержат около 21 тысячи оленей, по численности домашних животных он находится на втором месте в регионе. Для поддержки отрасли фонд планирует в этом году ввести в работу в Юрюнг-Хая цех с современным оборудованием по выделке шкур. Это позволит создать новые рабочие места: местные мастера смогут развивать народные промыслы, производить меховую обувь, штаны, куртки для оленеводов, а также традиционные сувениры. Планируется, что цех сможет выйти на объем переработки в две тысячи шкур за сезон.