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Опыт Европы на границе с Азией

Как соединить интересы науки и бизнеса при создании инновационных предприятий
Текст: Вадим Иванский
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 241(8592)
Правительство России приняло решение о расширении территории инновационного научно-технологического центра "Русский", созданного по инициативе ДВФУ в рамках выполнения поручения президента страны. Запуск пилотной площадки с привлечением первых резидентов назначен уже на 2022 год. О том, какое место может занять "Русский" среди отечественных и мировых технопарков и университетов, рассказал во время визита во Владивосток Мартин Хинуль, директор Центра трансфера технологий Левенского университета (Бельгия), который в прессе называют "инновационным чудом".
Во Владивостоке Мартин Хинуль провел встречу с первыми резидентами и партнерами ИНТЦ "Русский". Фото: Виктор Гохович Во Владивостоке Мартин Хинуль провел встречу с первыми резидентами и партнерами ИНТЦ "Русский". Фото: Виктор Гохович
Во Владивостоке Мартин Хинуль провел встречу с первыми резидентами и партнерами ИНТЦ "Русский". Фото: Виктор Гохович

Как мотивировать ученых становиться предпринимателями? И нужно ли вообще это делать?

Мартин Хинуль: Мотивировать ученого нелегко, но необходимо. Он хочет издаваться в журналах, посещать мировые конференции, быть исследователем и преподавателем. И тут приходят те, кто хочет превратить его идеи в способ заработка. На удивление, не каждый готов к этому. Нужно понимать, какие преимущества исследователь получит от работы с вами. Ими являются только деньги: мы пробовали другие способы мотивации, но все равно вернулись к деньгам. И речь не о зарплатах, а о вложениях. Они способствуют качественным исследованиям, покупке высококлассного оборудования, и именно это мотивирует ученых. Хотя везде бывают исключения.

Какие нужны условия помимо очевидной инфраструктуры, чтобы в университете развивалось технологическое предпринимательство?

Мартин Хинуль: Во-первых, высокий технологический уровень специалистов. Без компетенций ничего не получится. Во-вторых, у людей должен быть дух предпринимательства. Как правило, он появляется со временем. Поначалу академики отнесутся к идее капитализации скептически. Им нравится писать статьи, получать профессорские степени, а не зарабатывать. В-третьих, нужно показать, что все возможно. Для этого надо демонстрировать явные преимущества, которые дает монетизация исследований, - развитие лабораторий, новое оборудование и другие материальные блага.

Опираясь на свой опыт, вы можете обрисовать перспективы ИНТЦ "Русский" на данном этапе?

Мартин Хинуль: Основные условия созданы. Нужно регистрировать патенты, а также устанавливать партнерские отношения с представителями бизнеса по всему миру - в Японии, Южной Корее, других странах. Потенциал есть, запускается пилотная площадка, проектируется технико-внедренческая зона, жилая инфраструктура.

Вы видели много технопарков и университетов в России и других странах. Чем ИНТЦ "Русский" отличается от других?

Мартин Хинуль: Безусловно, это уникальная локация. Я смотрю со стороны и думаю, что в масштабах страны этому вряд ли есть аналоги. Мне кажется, что для России очень важно, чтобы и Дальний Восток был представлен, как Москва и Петербург, выдающимися проектами.

Времена университетов, сосредоточенных только на исследованиях, подходят к концу. На сцену выходят те, где бизнес становится одним из акторов работы учреждения

Отличие, пожалуй, в гигантском потенциале. России нужно около 10-15 таких локаций, которые способствуют развитию экономики в масштабах региона и страны. Дальневосточная должна быть одной из них, возможно, главной. IT-предпринимательство и развитие здесь био­технологий обеспечат рост уровня жизни не только во Владивостоке, но и во всей России.

Возможно ли скопировать модель Центра Левенского университета для использования в ИНТЦ "Русский"?

Мартин Хинуль: Что можно сделать - так это взять имеющиеся практики и научиться на их основе. Я учился на практике Соединенных Штатов, где жил и работал. Наша модель имеет преимущества, но она должна быть адаптирована под местный дальневосточный контекст. Например, центру "Русский" нужен партнер - центр-наставник, ментор, помощник. Строго говоря, любому инновационному центру нужна рабочая модель. Ее надо адаптировать, а партнеры в рамках этой работы должны быть не менее выдающимися - у нас был Кембридж. Без них ничего не получится: нужно организовывать обмен сотрудниками и студентами, делиться технологиями и образовательными программами.

Каким вы видите эффективный и успешный университет будущего - скажем, в 2030 году?

Мартин Хинуль: Думаю, что времена университетов, сосредоточенных исключительно на исследованиях, подходят к концу. И тут как раз на сцену выходит университет третьего поколения, где бизнес становится одним из акторов исследований и работы такого учреждения. Университет третьего поколения становится неизбежностью, а те, кто заинтересован в валоризации науки, окажутся впереди всех. Этот тренд распространяется по всему миру, в частности, в Америке, Европе и постепенно в России.

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