Лимаренко: Для развития Курил нужны нестандартные решения

Единственная в России островная область стала экспериментальным полигоном сразу для нескольких технологических и институциональных новаций. Чем сахалинский опыт станет полезен остальным российским регионам, рассказывает губернатор области Валерий Лимаренко.

Премьер-министр Михаил Мишустин в июле объявил о создании свободной таможенной зоны на Курильских островах. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев назвал это "практически офшором". Валерий Игоревич, что же будет на Курилах?

Валерий Лимаренко: Курильские острова имеют важное стратегическое значение для России. Только за последние пять лет в их развитие было вложено около 50 миллиардов рублей из бюджета. Но нужно активнее привлекать российских и зарубежных инвесторов.

На Курилах будет новый преференциальный режим, дающий большое количество льгот. В Сахалинской области действуют механизмы ТОР и СПВ. Но чтобы острова развивались еще динамичнее, нужны нестандартные решения. Таким должно стать введение особого режима для Курильской территориальной зоны.

Мы предлагаем освободить резидентов от уплаты в ближайшие годы подавляющей части налогов: от НДС, от налогов на добавленную стоимость, прибыль, имущество организаций, земельного, транспортного. В первую очередь это коснется компаний, ведущих лов и переработку водно-биологических ресурсов. Благодаря льготам, по экспертной оценке, объем переработки рыбы увеличится примерно в два раза, и Сахалинская область станет рекордсменом по этому показателю.

Мы хотим распространить особый режим не только на Курилы, но и на Корсаковский городской округ на юге Сахалина. Расположенный там морской порт - важное звено в переработке и отправке ВБР на материковую часть России и на экспорт. И мы намерены превратить его в международный транспортно-логистический хаб, соединяющий европейские рынки и рынки АТР "зеленым коридором" через Северный морской путь.

Кроме этого, среди направлений развития Курильской зоны - туристический кластер, крупный энергетический центр, основанный на производстве и использовании водорода, центр региональной климатической трансформации. Все это в целом создаст уникальные возможности для развития логистических и финансовых услуг, сервисных секторов, науки и IT-индустрии.

Некоторых смущает слово "офшор" и связанный с ним негативный контекст. Скрываться от налогов на Курилах точно не получится. Во-первых, налоговая система РФ - одна из самых простых и хорошо администрируемых. Во-вторых, льготами будет пользоваться только реальный сектор экономики. В-третьих, не допустим, чтобы бизнес лишь был зарегистрирован на Курилах, а реальную работу вел в другом месте.

Мы первыми идем словно по тонкому льду, но тот, кто хочет оставаться конкурентоспособным, должен быть на шаг впереди

Мы рассчитываем, что до конца года будут сформулированы все предложения, они получат одобрение руководства страны, и начнется законотворческая работа по закреплению нового статуса Курил.

В начале августа правительство РФ утвердило Концепцию развития водородной энергетики в Российской Федерации. Какое место отведено Сахалинской области в реализации этого документа?

Валерий Лимаренко: Концепция развития водородной энергетики в РФ предполагает создание как минимум трех производственных кластеров. Один из них - Восточный - ориентирован на экспорт в Азию и развитие водородной инфраструктуры в сфере транспорта и энергетики.

Мы первыми идем словно по тонкому льду: хотя практики реализации таких проектов нет, мы решили стать первопроходцами. Ведь тот, кто хочет оставаться конкурентоспособным, должен быть на шаг впереди.

На Сахалине работают компании - лидеры мировой энергетики, имеющие филиалы по всей планете. Они к тому же и лидеры по снижению углеродного следа - реализуют энергосберегающие проекты и гордятся этим. Они являются активными участниками энергоперехода, находятся в центре этого процесса и так повышают свою конкурентоспособность.

Для жителей области новая энергетика дает одни плюсы: новые рабочие места, новые образовательные проекты, новую структуру экономики, которая принесет новые налоги, а значит, и возможность воплощать новые социальные программы.

По водородному проекту, о котором мы объявили год назад, регион продвинулся достаточно далеко. Уже подписано и реализуется соглашение между Росатомом и Air Liquide о строительстве на Сахалине завода по крупнотоннажному производству водорода. Завершается разработка ТЭО по этому проекту. Подписан договор с Газпромом о выделении метана в качестве ресурсной базы для реализации первого этапа проекта для производства 30 тысяч тонн водорода в год. Водород пойдет и на экспорт, и на внутреннее потребление, в частности, будет использоваться на железнодорожном транспорте. Соответствующее соглашение между "Трансмашхолдингом", Росатомом и РЖД тоже уже заключено.

В марте на "Деловом завтраке" в "Российской газете" вы как председатель инвестиционной комиссии Госсовета рассказали о работе над созданием инвестиционного портала для регионов России. Как на этом портале отражена Сахалинская область?

Валерий Лимаренко: Сахалинский портал уже работает, причем в том стандарте, который станет всероссийским.

Каждый регион наполняет свой инвестиционный портал самостоятельно. Наша задача - стандартизировать содержание сайтов и сделать удобным оказание ключевых услуг для бизнеса: от получения земельных участков до оформления прав собственности на введенный в эксплуатацию объект. В этом направлении проделана масштабная работа, которую координирует минэкономразвития России.

Для удобства сахалинских бизнесменов на портале представлен свод инвестиционных правил. Это маршрутная карта с каталогом всей необходимой для инвесторов нормативной базы и информацией о мерах финансовой и нефинансовой поддержки. Там структурирована информация об инвестиционных возможностях области, приоритетах и перспективах развития с учетом инвестиционной стратегии.

В портал интегрирована инвестиционная карта Сахалинской области. На ней представлено около 500 инвестпроектов на сумму порядка 800 миллиардов рублей, обозначены выделенные земельные участки и их инженерное обустройство.

Для повышения качества реализации проектов и оперативного решения проблем, возникающих у инвесторов, мы создали комитет по управлению рисками инвестиций, Risk invest management (RiM). Это постоянный орган при правительстве области, и он координирует мониторинг стратегических, региональных и инвестиционных проектов на Сахалине и Курилах.