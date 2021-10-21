Лимаренко: Для развития Курил нужны нестандартные решения

Премьер-министр Михаил Мишустин в июле объявил о создании свободной таможенной зоны на Курильских островах. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев назвал это "практически офшором". Валерий Игоревич, что же будет на Курилах?
Валерий Лимаренко: Курильские острова имеют важное стратегическое значение для России. Только за последние пять лет в их развитие было вложено около 50 миллиардов рублей из бюджета. Но нужно активнее привлекать российских и зарубежных инвесторов.
На Курилах будет новый преференциальный режим, дающий большое количество льгот. В Сахалинской области действуют механизмы ТОР и СПВ. Но чтобы острова развивались еще динамичнее, нужны нестандартные решения. Таким должно стать введение особого режима для Курильской территориальной зоны.
Мы предлагаем освободить резидентов от уплаты в ближайшие годы подавляющей части налогов: от НДС, от налогов на добавленную стоимость, прибыль, имущество организаций, земельного, транспортного. В первую очередь это коснется компаний, ведущих лов и переработку водно-биологических ресурсов. Благодаря льготам, по экспертной оценке, объем переработки рыбы увеличится примерно в два раза, и Сахалинская область станет рекордсменом по этому показателю.
Мы хотим распространить особый режим не только на Курилы, но и на Корсаковский городской округ на юге Сахалина. Расположенный там морской порт - важное звено в переработке и отправке ВБР на материковую часть России и на экспорт. И мы намерены превратить его в международный транспортно-логистический хаб, соединяющий европейские рынки и рынки АТР "зеленым коридором" через Северный морской путь.
Кроме этого, среди направлений развития Курильской зоны - туристический кластер, крупный энергетический центр, основанный на производстве и использовании водорода, центр региональной климатической трансформации. Все это в целом создаст уникальные возможности для развития логистических и финансовых услуг, сервисных секторов, науки и IT-индустрии.
Некоторых смущает слово "офшор" и связанный с ним негативный контекст. Скрываться от налогов на Курилах точно не получится. Во-первых, налоговая система РФ - одна из самых простых и хорошо администрируемых. Во-вторых, льготами будет пользоваться только реальный сектор экономики. В-третьих, не допустим, чтобы бизнес лишь был зарегистрирован на Курилах, а реальную работу вел в другом месте.
Мы рассчитываем, что до конца года будут сформулированы все предложения, они получат одобрение руководства страны, и начнется законотворческая работа по закреплению нового статуса Курил.
В начале августа правительство РФ утвердило Концепцию развития водородной энергетики в Российской Федерации. Какое место отведено Сахалинской области в реализации этого документа?
Валерий Лимаренко: Концепция развития водородной энергетики в РФ предполагает создание как минимум трех производственных кластеров. Один из них - Восточный - ориентирован на экспорт в Азию и развитие водородной инфраструктуры в сфере транспорта и энергетики.
Мы первыми идем словно по тонкому льду: хотя практики реализации таких проектов нет, мы решили стать первопроходцами. Ведь тот, кто хочет оставаться конкурентоспособным, должен быть на шаг впереди.
На Сахалине работают компании - лидеры мировой энергетики, имеющие филиалы по всей планете. Они к тому же и лидеры по снижению углеродного следа - реализуют энергосберегающие проекты и гордятся этим. Они являются активными участниками энергоперехода, находятся в центре этого процесса и так повышают свою конкурентоспособность.
Для жителей области новая энергетика дает одни плюсы: новые рабочие места, новые образовательные проекты, новую структуру экономики, которая принесет новые налоги, а значит, и возможность воплощать новые социальные программы.
По водородному проекту, о котором мы объявили год назад, регион продвинулся достаточно далеко. Уже подписано и реализуется соглашение между Росатомом и Air Liquide о строительстве на Сахалине завода по крупнотоннажному производству водорода. Завершается разработка ТЭО по этому проекту. Подписан договор с Газпромом о выделении метана в качестве ресурсной базы для реализации первого этапа проекта для производства 30 тысяч тонн водорода в год. Водород пойдет и на экспорт, и на внутреннее потребление, в частности, будет использоваться на железнодорожном транспорте. Соответствующее соглашение между "Трансмашхолдингом", Росатомом и РЖД тоже уже заключено.
В марте на "Деловом завтраке" в "Российской газете" вы как председатель инвестиционной комиссии Госсовета рассказали о работе над созданием инвестиционного портала для регионов России. Как на этом портале отражена Сахалинская область?
Валерий Лимаренко: Сахалинский портал уже работает, причем в том стандарте, который станет всероссийским.
Каждый регион наполняет свой инвестиционный портал самостоятельно. Наша задача - стандартизировать содержание сайтов и сделать удобным оказание ключевых услуг для бизнеса: от получения земельных участков до оформления прав собственности на введенный в эксплуатацию объект. В этом направлении проделана масштабная работа, которую координирует минэкономразвития России.
Для удобства сахалинских бизнесменов на портале представлен свод инвестиционных правил. Это маршрутная карта с каталогом всей необходимой для инвесторов нормативной базы и информацией о мерах финансовой и нефинансовой поддержки. Там структурирована информация об инвестиционных возможностях области, приоритетах и перспективах развития с учетом инвестиционной стратегии.
В портал интегрирована инвестиционная карта Сахалинской области. На ней представлено около 500 инвестпроектов на сумму порядка 800 миллиардов рублей, обозначены выделенные земельные участки и их инженерное обустройство.
Для повышения качества реализации проектов и оперативного решения проблем, возникающих у инвесторов, мы создали комитет по управлению рисками инвестиций, Risk invest management (RiM). Это постоянный орган при правительстве области, и он координирует мониторинг стратегических, региональных и инвестиционных проектов на Сахалине и Курилах.