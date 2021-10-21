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21.10.2021 10:52
Рубрика: Общество

На Чукотке и Аляске впервые за 20 лет отмечено похолодание

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Резкое похолодание зафиксировали ученые в тихоокеанской части Арктики. Станет ли этот момент окончанием глобального потепления или его прекращение временное, судить они пока не готовы, для этого должно пройти пять-десять лет. Но уже сейчас исследователи отмечают положительное влияние такого изменения температур на белых медведей и моржей.

Фото: iStock
Ученые: В атмосфере Арктики повысилась концентрация углерода и метана

"В первую очередь можно говорить о похолодании на Чукотке и Аляске, потому что там в местах, которые последние 20 лет стали занимать моржи, в этом году их не было… Это не аномалия, это возврат к норме. Аномалия была последние 20 лет, когда было потепление. Сейчас еще не такие тяжелые льды, какие были 40 лет назад, например, но близки к тому", - рассказал РИА Новости научный сотрудник нацпарка "Берингия", специалист по морским млекопитающим, кандидат биологических наук Анатолий Кочнев.

Эксперт подчеркнул, что медведям и моржам льды необходимы для нормального существования. В таких условиях моржи могут спокойно дрейфовать в воде, там же нырять и добывать себе пищу, а после возвращаться на свою льдину или другую, которая окажется ближе. Когда льда нет, животным приходится отдыхать на берегу, а чтобы найти пропитание, уплывать на сотни километров от лежбищ. Это приводит к их истощению и высокой смертности. Белым медведям в таких условиях тоже приходится перебираться на сушу.

"Проблема для них была в том, что, когда нет льда, они не могут охотиться на тюленей. Их они любят больше, чем моржей, - они вкуснее, жирнее, их легче добыть, клыками не получишь", - объяснил Анатолий Кочнев.

Вынужденные питаться моржами хищники, постоянно рисковали. В этот раз они смогли почти все лето провести в море, выбираясь на берег только в те редкие моменты, когда льдины разбивались.

Ученые отмечают, что если тенденция к похолоданию сохранится, угрозы для уменьшения популяции этих животных не будет. В таком случае исследователи собираются начать изучение того, как на зверей повлияли годы потепления и сохранятся ли у них новые привычки.

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