На Чукотке началась четвертая волна COVID-19

В Чукотском автономном округе выросла заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, регион вошел в четвертую волну коронавируса.

В связи с этим на Чукотке вводят дополнительные меры профилактики. Как сообщили "Интерфаксу" в окружном департаменте здравоохранения, будет ограничено проведение массовых мероприятий, а для работающих граждан старше 60 лет установят дистанционный режим работы.

До конца октября продлен режим повышенной готовности. Жители Анадыря, Певека, Билибино и поселка Угольные Копи приезжая домой из поездок должны пройти 14-дневный карантин либо предоставить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19, чтобы вернуться к работе.