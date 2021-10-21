На Дальнем Востоке исчезают киоски

Вполне реальная угроза существованию печатных средств массовой информации сложилась в Дальневосточном федеральном округе. Стремление властей Владивостока убрать из центра города незаконно размещенные ларьки, а после этого ввести новую схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) коснулось и газетных киосков.

Такие киоски не сносят, как обычно. Их "по-доброму" просят убрать из центральной части города, обещая взамен другие места. Зачастую требуют встать в обозначенные схемой НТО границы, даже если после всех городских реконструкций сделать это невозможно. Кстати, схема размещения нестационарных торговых объектов породила также новую методику расчета стоимости аренды земли, она увеличилась - и под газетными киосками в том числе - более чем в 14 раз.

- Я затеял этот бизнес 29 лет назад в Приморье и 25 лет назад в Амурской области. На остатках "планово-убыточной" компании "Союзпечать" нам удалось создать крепкое предприятие, все эти годы обеспечивавшее Дальний Восток прессой. Но насколько же разный подход к работе со СМИ в этих регионах! В Приамурье при входе в НТО компания не заплатила ни копейки, и до сих пор аренда квадратного метра обходится ей в 50-60 рублей. В Приморье же за вступление в НТО с нас запросили 15 тысяч рублей за киоск. А их в городе около 200 - даже страшно умножать... И вот появилась новая напасть. Теперь ежемесячно за каждый киоск мы должны платить от 1692 до 2821 рубля. Это при нашем весьма ограниченном ассортименте, - вздыхает владелец группы компаний "Владпресса" Павел Вишняк.

В администрации Владивостока корреспонденту "РГ" размер этих тарифов подтвердили: "Договоры были заключены в 2018 году сроком на семь лет. В течение всего этого периода расчет платы не менялся. Кстати, для киосков с печатной продукцией применяется понижающее (льготное) значение коэффициента функционального использования".

В результате все деньги уходят на арендные траты, а на расчеты с редакциями средств уже не остается. Хотя , например, в Благовещенске и Хабаровске, стоимость размещения НТО - соответственно 59,15 рубля и от 33 до 200 рублей за квадратный метр. А вот в Липецкой области и вовсе составляет 12 рублей за квадратный метр, и она зафиксирована на 10 лет! Во Владивостоке же "тариф" за один квадратный метр земли под киоском - ни много ни мало от 300 рублей на окраинах города до 470 в его центре.

Пока Павел Вишняк продолжает работать себе в убыток и подумывает о закрытии бизнеса. Между тем у его компании - более 300 газетных киосков в Приморье и Амурской области, а более 150 контрагентов распространяют газеты и журналы в маленьких поселках и городах Дальнего Востока. Вместе с тем действуют договоры на продажу печатной продукции со всеми крупными супермаркетами региона. Если он закроет бизнес, то более тысячи сотрудников системы распространения печати потеряют работу, а несколько десятков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих на этом рынке, выйдут из зоны рентабельности или попросту самоликвидируются.

Нетрудно предсказать, что все это повлечет за собой. Помимо обрушения системы распространения прессы, неминуемо произойдет существенное падение тиражей краевых газет и журналов, а также муниципальных изданий, что в свою очередь вызовет закрытие части из них.

А какой после этого будет отрасль прессы в Дальневосточном федеральном округе, остается только догадываться.